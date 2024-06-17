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    В Госдуме поддержали рост налоговой ставки для IT-компаний

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    Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки в Налоговый кодекс РФ и рекомендовал принять законопроект в первом чтении, сообщает 17 июня ТАСС. Документ, в частности, предусматривает рост ставки налога на прибыль для IT-компаний до 5%.

    Сейчас ставка налога на прибыль для IT-компаний составляет 0%. Она была введена в 2022 году для поддержки сектора информационных технологий после введения санкций США и Евросоюза и будет действовать до конца 2024 года. Согласно законопроекту, в 2025–2027 годах ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, для российских IT-компаний составит 5%. При этом ставка по налогу в бюджет субъекта РФ будет нулевой.

    Осенью 2023 года в Минцифры РФ говорили о желании продлить нулевую ставку для IT-компаний. Весной 2024 года в ведомстве предложили ограничить количество компаний, для которых установлен льготный налог на прибыль. Тогда отмечали, что с 2025 года он составит 20%. В июне на пленарном заседании ПМЭФ в Петербурге Владимир Путин заявил, что ставка для IT-компаний будет пониженной — 5%.

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