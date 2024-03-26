    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    2 м/с, вос

    757мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.78eur100.37

    Минцифры хочет ограничить число IT-компаний с нулевым налогом на прибыль. Их выручка в 2023 году превысила 5 триллионов

    317
    3 комментария

    Число IT-компаний, для которых установлен льготный налог на прибыль, планирует ограничить Минцифры. Сейчас для IT-компаний введены нулевые ставки по налогу на прибыль, но их действие ограничено 31 декабря 2024 года, а с 2025 года налог на прибыль составит 20 процентов, рассказал 26 марта в Госдуме министр цифрового развития Максут Шадаев в Госдуме.

    По словам Шадаева, в качестве одного из вариантов министерство предлагает сократить список компаний с определенным порогом выручки для льготного налога, пишет ТАСС.

    Министерство ждет в марте-апреле отчетность от налоговой службы за 2023 год, чтобы проанализировать влияние выпадающих налогов на развитие IT-компаний. При этом он отметил, что, по предварительным данным, выручка IT-компаний составила 5,5 трлн рублей и увеличилась на 43% за 2023 год. Она в 2,6 раза больше, чем в 2019 году. Количество занятых в сфере специалистов увеличилось почти на 13% и составило 857 тысяч человек, а доля IT-отрасли в ВВП страны приблизилась к 2 процентам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close