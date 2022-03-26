Путин подписал закон о налоговых антикризисных мерах

Закон освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученного в 2021–2022 годах от вкладов (ранее этот налог составлял 13% в случае, если вклад превышал необлагаемую сумму). На этот же период граждане освобождены от уплаты налога на доходы в виде материальной выгоды.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит ряд налоговых антикризисных мер для поддержки населения и бизнеса. 26 марта документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также закон освобождает от НДФЛ доходы в виде имущества и имущественных прав, которые резидент в 2022 году получил от зарубежной структуры без образования юрлица, в отношении которой резидент по данным на конец 2021 года был учредителем или контролирующим лицом. На деньги эта новелла не распространяется. Мера призвана стимулировать перевод акций российских компаний из-за границы в собственность россиян.

Кроме того, в 2022–2024 годах IT-компании не будут платить налог на прибыль организаций (устанавливается ставка в размере 0%). Для владельцев транспорта смягчается «налог на роскошь». Платить по повышенной ставке будут только те, чей транспорт стоит более 10 млн рублей (в предыдущей версии граница начиналась от 3 млн рублей).

С 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года не будет применяться повышение размера пени в случае просрочки обязанности по уплате налога более 31 дня: ставка действует в размере 1/300 (вместо 1/150) ставки рефинансирования.

Российские регионы получили право продлить период нулевой налоговой ставки НДС для лиц, которые впервые зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, до конца 2024 года.