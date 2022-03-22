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Госдума отменила налог на процент по вкладам

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Госдума во втором и третьем чтении 22 марта отменила уплату НДФЛ с процентного дохода от вкладов, полученного в 2021-2022 годах, сообщает РИА Новости.

В 2021-м был введён закон, облагающий 13-процентным налогом доходы от вкладов, превышающих необлагаемую сумму. Она рассчитывалась из суммы в миллион рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной 1 января того года, когда была получена прибыль. Теперь же вкладчик будет освобождён от выплаты НДФЛ за полученные проценты за 2021 и 2022 год.

По расчетам экономистов, минимальный размер вклада, который попадал под налог, составлял 710 тысяч рублей. Правда, с него надо было заплатить всего 45,5 рубля. Это налог в 13% между необлагаемой суммой в 42,5 тысячи рублей и доходом в 42,85 тысячи.

При этом в соответствии с новым законом, меняются правила налогообложения. Теперь необлагаемая сумма рассчитывается из миллиона рублей и максимальной ставки Банка России. Таким образом, с ростом ставки ЦБ и ставки по вкладам, вырастет и сумма необлагаемого дохода, с вкладчик будет освобождён от выплаты НДФЛ.

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