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Налог на вклады от 1 млн руб. затронет и обладателей меньших сбережений, которые заработали на росте ставок

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Налог на вклады свыше 1 млн рублей может быть начислен и на доходы граждан с меньшей суммой единственного депозита, сообщает 24 января РБК. Это затронет тех, кто смог заработать на почти двукратном увеличении ключевой ставки в течение года более 42,5 тыс. рублей.

По закону, налог по итогам 2021 года не взимается с суммы доходов, полученной умножением ставки ЦБ на начало года (4,25 %) на 1 млн рублей. Но в течение года ставка повышалась. Если держателям сбережения до 1 млн рублей удалось успешно размещать средства вслед за растущими ставками и получить более 42,5 тыс. рублей процентов (это размер налогового вычета на 2021 год), на них тоже распространится налог. 13 % будут взиматься с разницы между суммой в 42,5 тыс. рублей и фактически полученными процентами по всем имеющимся вкладам.

По мнению экспертов издания, обязанность по уплате налога может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тыс. рублей. Например, если на начало года вкладчик имел единственный вклад с суммой 710 тыс. рублей под 4,5 %, а в августе (именно тогда эксперты зафиксировали, что крупные банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню) переложил деньги на вклад с более выгодной ставкой 8 %, он мог заработать за год 42,85 тыс. рублей процентов, по расчетам издания. Тогда разница составит 350 рублей. С них условному клиенту нужно будет заплатить 13 % налога, или 45,5 рубля.

Российские банки должны будут до 1 февраля направить ФНС информацию о сумме процентов, выплаченных каждому клиенту-физлицу. Налоговая сама агрегирует данные и рассчитает размер налога для каждого гражданина.

Инициатором налога на доходы от вкладов свыше 1 млн рублей стал президент Владимир Путин в 2020 году. Закон об этом был принят в начале 2021 года, при этом сообщалось, что первые уведомления об оплате придут гражданам в 2022 году.

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Комментарии (28)

VKuser678560
выжмут все до кишок
Pupin
Вот такая у нас политика борьбы с бедностью. А вот порог повышенного налога на автомобили от 3 млн. рублей надо, конечно же, сдвигать в сторону 3х кратного увеличения. У нас же всё для богатых. При противоположной политики слишком хлопотно будет дворцы содержать. Это в какой-то там Швейцарии миллионеры могут передвигаться на октавии 10 летней.
chip1
Фактически видим следующее: Государство обязано гарантировать стабильность национальной валюты, но оно не гарантирует, вы заработали деньги, заплатили налоги, положили деньги в банк, за год получили "доход" до 8%, но официальная инфляция за 2021 год 8,39%, то есть фактически вы потеряли в стоимости заработанных денег, но этого мало, государство в лице Путина/Мишустина, считает, что вы получили доход и еще снимает свой налог! Как это назвать культурными словами?
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