Налог на вклады от 1 млн руб. затронет и обладателей меньших сбережений, которые заработали на росте ставок

Налог на вклады свыше 1 млн рублей может быть начислен и на доходы граждан с меньшей суммой единственного депозита, сообщает 24 января РБК. Это затронет тех, кто смог заработать на почти двукратном увеличении ключевой ставки в течение года более 42,5 тыс. рублей.
По закону, налог по итогам 2021 года не взимается с суммы доходов, полученной умножением ставки ЦБ на начало года (
По мнению экспертов издания, обязанность по уплате налога может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тыс. рублей. Например, если на начало года вкладчик имел единственный вклад с суммой 710 тыс. рублей под
Российские банки должны будут до 1 февраля направить ФНС информацию о сумме процентов, выплаченных каждому клиенту-физлицу. Налоговая сама агрегирует данные и рассчитает размер налога для каждого гражданина.
Инициатором налога на доходы от вкладов свыше 1 млн рублей стал президент Владимир Путин в 2020 году. Закон об этом был принят в начале 2021 года, при этом сообщалось, что первые уведомления об оплате придут гражданам в 2022 году.