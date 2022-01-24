Налог на вклады от 1 млн руб. затронет и обладателей меньших сбережений, которые заработали на росте ставок

По закону, налог по итогам 2021 года не взимается с суммы доходов, полученной умножением ставки ЦБ на начало года ( 4,25 % ) на 1 млн рублей. Но в течение года ставка повышалась. Если держателям сбережения до 1 млн рублей удалось успешно размещать средства вслед за растущими ставками и получить более 42,5 тыс. рублей процентов (это размер налогового вычета на 2021 год), на них тоже распространится налог. 13 % будут взиматься с разницы между суммой в 42,5 тыс. рублей и фактически полученными процентами по всем имеющимся вкладам.

Налог на вклады свыше 1 млн рублей может быть начислен и на доходы граждан с меньшей суммой единственного депозита, сообщает 24 января РБК . Это затронет тех, кто смог заработать на почти двукратном увеличении ключевой ставки в течение года более 42,5 тыс. рублей.

По мнению экспертов издания, обязанность по уплате налога может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тыс. рублей. Например, если на начало года вкладчик имел единственный вклад с суммой 710 тыс. рублей под 4,5 % , а в августе (именно тогда эксперты зафиксировали, что крупные банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню) переложил деньги на вклад с более выгодной ставкой 8 % , он мог заработать за год 42,85 тыс. рублей процентов, по расчетам издания. Тогда разница составит 350 рублей. С них условному клиенту нужно будет заплатить 13 % налога, или 45,5 рубля.



Российские банки должны будут до 1 февраля направить ФНС информацию о сумме процентов, выплаченных каждому клиенту-физлицу. Налоговая сама агрегирует данные и рассчитает размер налога для каждого гражданина.



Инициатором налога на доходы от вкладов свыше 1 млн рублей стал президент Владимир Путин в 2020 году. Закон об этом был принят в начале 2021 года, при этом сообщалось, что первые уведомления об оплате придут гражданам в 2022 году.

