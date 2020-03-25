Президент в обращении к нации объявил комплекс мер, призванных поддержать граждан во времена коронавируса. Как его будут лечить, он не сказал, зато много внимания уделил экономическим вопросам. Только финансы любят точность формулировок, а вот ее-то как раз не хватило.

Фото: кадр из трансляции

Если разбивать выступление Путина на блоки, то ясно выделяются три: как справиться с коронавирусом, как помочь людям и как поддержать экономику.

Что касается первого, который президент обозначил главной темой выступления, то пространство для обсуждения все еще открыто.

Один из самых главных вопросов сейчас по всей стране — как именно власти будут сдерживать наступление коронавируса. Вопросы, которые сейчас задают друг другу и себе все - будет ли вводиться тотальный карантин? будут ли закрываться города? Об этом президент ничего в среду не сказал. «Что мы можем и уже делаем, – так это работать профессионально, организованно и на опережение». «К развёртыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы», - донес он до народа и поблагодарил врачей за самоотверженный труд. Положены ли медперсоналу какие-то дополнительные выплаты или компенсации за круглосуточную работу без выходных — также осталось неизвестно.



После призыва «максимально снизить риски» президент сообщил о своем решении перенести с 22 апреля голосование за изменение Конституции. Назначить новую дату он пообещал после консультаций с врачами и специалистами. Но что будет с другим, как еще недавно казалось, незыблемым событием в жизни страны — празднованием Дня Победы, осталось за кадром. И будут ли его отмечать в привычном формате, из слов Путина мы не поняли. Однако прямо рядом с полным текстом обращения к нации на сайте Кремля по-прежнему размещено объявление о старте аккредитации журналистов на праздничные мероприятия. Из него можно понять, что в администрации президента а) все еще ждут приезда в Москву журналистов из других городов и б) ждут иностранных журналистов. Также оттуда можно узнать, что 5-10 мая будет работать офлайновый аккредитационный центр, куда журналистам (в том числе, иностранным) надо будет явиться лично.

При том, что еще недавно Россия ввела запрет на въезд в страну иностранцев, а в столице на полном серьезе обсуждают, не закрыть ли въезд в город, такое объявление можно смело назвать оптимистичным. Возможно, это сигнал, обозначающий некую границу, дольше которой власти страны пока не видят каких-то особых ограничительных мер. И это тоже можно считать в определенной степени оптимизмом.



Чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей и особо подчеркнул - «с сохранением зарплаты». Для тех, кто не умеет считать, он уточнил: «Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля». Для тех же, кто должен придумать, где найти денег, чтобы заплатить людям зарплаты за это время, президент ничего не приберег.

Дальше ясности не прибавилось. На работу — раз коронавирус — ходить будет не надо, но магазины должны работать. А продавцам в магазинах должны будут платить сверх обычного за работу в выходные?

«Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни», - подчеркнул президент. Впрочем, потом он подал более четкий сигнал: «Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома».

Затем Владимир Путин перешел к более конкретным вопросам. Про деньги.

«Нам также нужны дополнительные шаги, прежде всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей», - обрадовал президент.



Из контекста выходило, что речь про коронавирус. Но в экономике сейчас есть не менее серьезная проблема — обрушение курса рубля. Все, что говорил Путин, обосновывая необходимость поддержания экономической стабильности, вполне описывается и такой немаловажной деталью сегодняшнего социально-политического ландшафта, как падение стоимости национальной валюты на треть с начала года. Безо всякого коронавируса это вполне себе тема и для обращения президента к народу, и для введения экстренных мер поддержки граждан, бизнеса и экономики страны. Но тут главнокомандующий сохранил интригу.

В чем же эти меры заключаются?

Итак: теперь на ближайшие полгода гражданам не придется доказывать свое право на продление имеющихся у них льгот. «Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку.

Следующая поддержка в связи с текущей социально-экономической ситуацией: более ранние выплаты ветеранам обещанных им денег к 75-летию Победы. Не в мае, а в апреле.



И еще: «В ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно».

Пока неясно кто является «имеющим право на материнский капитал»? Раньше это были те, кто родит второго ребенка. Но не далее как в январе 2020 года Владимир Путин предложил выдавать его тем, кто рожает первого. То есть, эти его сегодняшние слова касаются теперь всех? Или только тех, у кого ребенок родился после 1 января 2020 года? А те, кто уже получил материнский капитал, лишаются права на апрельские выплаты? А те, кто получил материнский капитал на первого ребенка, но теперь имеет право за второго? Возможно, ответы на эти вопросы должна дать Госдума, которая на серии пленарных заседаний на следующей неделе должна облечь слова президента в законодательные акты.

«Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне», - объявил президент. На всякий случай отметим, что всего пять дней назад президент подписал указ от 20.03.2020 № 199, в котором говорится, что то самое правительство должно утвердить все основные требования и правила, включая перечень документов и даже типовую форму заявления на получение таких выплат - до 1 апреля 2020 года. Уложатся ли оно в эти сроки, президент не сказал. А срок до июля, отводился не федеральным чиновникам, а региональным властям.



Еще одна мера — новый порядок расчета выплат по больничному. Старый президент счел несправедливым по отношению к молодым сотрудникам. Дело в том, что те, у кого стаж менее 5 лет, сейчас получают лишь 60% от своего среднего жалования. А 100% от зарплаты (но все равно не более чем 2300 рублей в день) можно было получить лишь при стаже более 8 лет.

Раньше, когда такой порядок только вводился, его объясняли именно что справедливостью: ведь опытные сотрудники за свой трудовой путь внесли в фонд соцстраха больше, чем их молодые коллеги, а значит, имеют право (при прочих равных) на большие выплаты по больничному.

Возможно, зрелые сотрудники могли бы задать Путину вопрос, а в чем заключается справедливость по отношению к ним? Ведь их новый порядок расчета больничного никак не касается. И снять, к примеру, потолок в 2300 в день им никто не обещает. А этот потолок, 69 тысяч в месяц, к примеру, меньше, чем заявленный чиновниками средний заработок работающего петербуржца в 2020 году. Ну или отменить НДФЛ за выплаты по больничному, например, - тоже не было такой инициативы.

