На полигоне в Чехии произошел взрыв. Есть пострадавшие

Взрыв боеприпасов произошел 17 июня на чешском военном полигоне в Либаве. Об этом сообщается в социальных сетях и на сайте чешской армии.

По имеющейся информации, без пострадавших не обошлось, но о количестве раненых и характере травм не сообщается. Не уточняется также, какой тип боеприпасов взорвался и что могло послужить причиной детонации, но инцидент называется «серьезным».

На место происшествия отправлены вертолеты спасателей; военная полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В начале июня взрыв прогремел на оружейном заводе в польском городе Скаржиско-Каменна.