    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, вос

    762мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.07eur95.15

    На полигоне в Чехии произошел взрыв. Есть пострадавшие

    1319
    4 комментария

    Взрыв боеприпасов произошел 17 июня на чешском военном полигоне в Либаве. Об этом сообщается в социальных сетях и на сайте чешской армии.

    По имеющейся информации, без пострадавших не обошлось, но о количестве раненых и характере травм не сообщается. Не уточняется также, какой тип боеприпасов взорвался и что могло послужить причиной детонации, но инцидент называется «серьезным».

    На место происшествия отправлены вертолеты спасателей; военная полиция выясняет обстоятельства случившегося.

    В начале июня взрыв прогремел на оружейном заводе в польском городе Скаржиско-Каменна.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВзрывЧехияПолигон
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close