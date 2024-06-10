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    Взрыв прогремел на оружейном заводе в Польше. Есть погибший

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    Взрыв прогремел на оружейном заводе в польском городе Скаржиско-Каменна. Об этом 10 июня сообщает издание «naTemat.pl» со ссылкой на RMF FM.

    По данным радиостанции, на момент инцидента на складе завода Mesko находились три человека. Один из них смог покинуть помещение самостоятельно, второго госпитализировали. При взрыве один человек погиб.

    Директор завода Эльжбета Сренявская прокомментировала произошедшее во время разговора с RMF FM.

    «У нас произошел взрыв в ракетном топливном центре, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад» — сказала Сренявская.

    Пожар на месте происшествия потушен, там работают оперативные службы. Причины произошедшего выясняются. Местная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

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