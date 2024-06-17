В Петербурге появилось граффити про самокаты с текстом 130-летней давности, актуальным и в наши дни

Фото: предоставлено читателем «Фонтанки» Поделиться Поделиться





На заброшенном здании на Обводном канале появилось каллиграфическое граффити с цитатой из журнала «Самокатъ» 1894 года, в которой говорится о распространении двухколесных средств мобильности. В принципе, можно сказать, что за 130 лет почти ничего не изменилось, только самокаты стали электрическими.



В надписи говорится о том, что для успешного распространения самокатов и общество, и власть должны осознавать, что самокаты приносят пользу не только тем, кто на них ездит, но и окружающим:



«Распространение самокатов может идти успешно только там, где общество, а вместе с тем и власть имеющие, сознают, что беспрепятственное применение самокатов на практике приносит пользу не только ездящим на них, но так же и всему обществу, пользующемуся столь усовершенствованным по быстроте и дешевизне средством сообщения».



Как выяснила «Фонтанка», автором каллиграфии является петербургский художник и каллиграф Роман Неофиди. По его словам, его вдохновило то, что текст 130-летней давности перекликается с вопросами современности: развитием кикшеринга и попытками ограничить новый вид транспорта. «Сам катаюсь, и ограничения на движение в центре рушат мой привычный транспортный сценарий», — поделился художник.

Иллюстрированный еженедельник «Самокатъ» появился в 1894 году в Санкт-Петербурге и просуществовал 16 лет. Журнал был рассчитан, в первую очередь, на велосипедистов, рассказывал о практической пользе двухколесных средств, а также о развитии новых видов транспорта, в том числе самокатов. Проблемы были и у велосипедистов в том числе. Например, в одном из первых номеров «Самоката» авторы утверждают, что «Россия далеко отстала от Запада в практическом применении самокатов; конечно, причина этого та, что незначительное сравнительно количество велосипедистов в России ещё не успело переменить мнение общества в благоприятную для себя сторону».

