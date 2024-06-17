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    В Белоруссии поймали наркокурьера, продавшего психотропы из Ленобласти

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    В России и Белоруссии перекрыли крупный канал поставки психотропов. Наркоторговцы продавали мефедрон из Ленобласти в Минске и других регионах дружественной страны.

    Как сообщает пресс-служба МВД Белоруссии 17 июня, сначала российские полицейские накрыли тайник с двумя килограммами мефедрона в Ленобласти. Правоохранители выяснили, что товар предназначался для продажи в Белоруссии. Затем белорусская милиция поймала 40-летнего наркокурьера в Гомеле. При себе у него нашли около килограмма того же запрещенного вещества. Мужчина признался, что работу наркокурьером он нашел в интернете. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

    Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в составе организованной группы.

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