В Белоруссии поймали наркокурьера, продавшего психотропы из Ленобласти

В России и Белоруссии перекрыли крупный канал поставки психотропов. Наркоторговцы продавали мефедрон из Ленобласти в Минске и других регионах дружественной страны.



Как сообщает пресс-служба МВД Белоруссии 17 июня, сначала российские полицейские накрыли тайник с двумя килограммами мефедрона в Ленобласти. Правоохранители выяснили, что товар предназначался для продажи в Белоруссии. Затем белорусская милиция поймала 40-летнего наркокурьера в Гомеле. При себе у него нашли около килограмма того же запрещенного вещества. Мужчина признался, что работу наркокурьером он нашел в интернете. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.