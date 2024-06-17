Число отравившихся салатами в Москве перевалило за 120 человек, десятки в реанимации

Роспотребнадзор определил основные продукты, которые могли привести к массовому отравлению в Москве. В больницы обратились уже более 120 человек, почти половина из них — в тяжелом состоянии.
На сегодняшний день за медицинской помощью в Москве обратился 121 человек с симптомами ботулизма, сообщила 17 июня заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них помещены в реанимацию, пишет ТАСС.
По словам Раковой, угрозы для жизни пациентов нет, все они находятся под постоянным наблюдением врачей, чтобы контролировать динамику их состояния. Все обратившиеся проходят обследование на ботулизм в условиях специализированного стационара.
Ботулизм не передается от человека к человеку. Это инфекционное заболевание возникает, если съесть продукты, содержащие возбудитель ботулизма. Его инкубационный период, как правило, длится от 2 часов до 5 суток с момента употребления некачественной пищи. Московский Роспотребнадзор и департамент здравоохранения определили основные продукты, которые могли стать источником отравления, добавила Ракова.
«Ведется эпидемиологическое расследование, распространение некачественных продуктов приостановлено», — сказала заммэра. В свою очередь Роскачество начало веерное исследование консервированного тунца, в том числе на наличие признаков ботулизма, так как часть отравившихся ели салат с тунцом, рассказали РИА «Новости» в организации.
Первые пострадавшие обратились в больницы Москвы с 14 по 15 июня. Сообщалось, что отравившиеся заказывали готовые салаты через сервис доставки. Следственный комитет начал расследование по статье об оказании небезопасных услуг. Следователи провели обыски в компаниях и на складах. Сотрудники складских помещений, где хранилась продукция, пытались от нее избавиться, сообщили в ГСУ СК по Москве. Помимо продукции правоохранители изъяли документы, электронные носители и технику.
В настоящее время дело передали в Первое управление по расследованию особо важных дел столичного СК. Провели пять обысков в местах реализации продукции. Всю изъятую продукцию отправили на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Назначен ряд судебных экспертиз.