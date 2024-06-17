Число отравившихся салатами в Москве перевалило за 120 человек, десятки в реанимации

Роспотребнадзор определил основные продукты, которые могли привести к массовому отравлению в Москве. В больницы обратились уже более 120 человек, почти половина из них — в тяжелом состоянии.



На сегодняшний день за медицинской помощью в Москве обратился 121 человек с симптомами ботулизма, сообщила 17 июня заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них помещены в реанимацию, пишет ТАСС.

По словам Раковой, угрозы для жизни пациентов нет, все они находятся под постоянным наблюдением врачей, чтобы контролировать динамику их состояния. Все обратившиеся проходят обследование на ботулизм в условиях специализированного стационара.