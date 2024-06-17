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    Водолазы обнаружили тело пилота гидроплана, который рухнул в озеро в Мурманской области

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    Водолазы обнаружили и извлекли из воды тело пилота гидроплана, который упал в озеро Имандра в Мурманской области. Об этом 17 июня сообщает телеграм-канал МЧС России.

    Ранее сообщалось, что одномоторный гидросамолет потерпел крушение на озере Имандра в районе населенного пункта Тик-Губа городского округа города Апатиты. Управлял судном, взлетевшим без разрешения и с нарушениями правил полета и подготовки к нему, мужчина 1978 года рождения.

    Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила, что по факту крушения самолета начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов; полет, по словам мурманского транспортного прокурора Михаила Авакьяна, выполнялся без уведомления органов воздушного движения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

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    ПилотКрушениеГидропланИмандраМурманская область
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