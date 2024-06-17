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    Начало рабочей недели в Петербурге выдастся жарким и солнечным. Но всего на один день

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    В понедельник, 17 июня, в Санкт-Петербурге будет солнечная погода, температура воздуха прогреется до +22...+26 градусов. Первый день недели выдастся самым жарким - далее со вторника начнутся дожди, а показания термометров установятся на отметках +19…+22°. Информацию приводит Центр Фобос.

    Со вторника Северо-Запад накроют поля фронтальной облачности, что и приведет к понижению температуры и локальным дождям.

    По информации Гидрометцентра России, ветер 17 июня в Петербурге будет восточный, 3-5 метров в секунду; атмосферное давление установится на уровне 760 мм/рт.ст.

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