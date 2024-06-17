В Шушарах пятиклассник оказался в реанимации после падения на детской площадке

Накануне 11-летний мальчик из Шушар серьезно травмировался на детской площадке. Сейчас ребенок находится в Детской городской больнице №1, об этом 17 июня стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, около шести часов вечера школьник пошел поиграть с одноклассницей и забрался на шведскую стенку. По неосторожности он упал, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и компрессионный перелом позвоночника.

Пятиклассник был доставлен в реанимацию Детской городской больницы №1. Его состояние врачи оценили как тяжелое.

