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    В Шушарах пятиклассник оказался в реанимации после падения на детской площадке

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    Накануне 11-летний мальчик из Шушар серьезно травмировался на детской площадке. Сейчас ребенок находится в Детской городской больнице №1, об этом 17 июня стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, около шести часов вечера школьник пошел поиграть с одноклассницей и забрался на шведскую стенку. По неосторожности он упал, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и компрессионный перелом позвоночника.

    Пятиклассник был доставлен в реанимацию Детской городской больницы №1. Его состояние врачи оценили как тяжелое.

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