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    Ректор ВГУ задержан по подозрению в даче взятки. Завкафедрой экономики — предполагаемый посредник

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    Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий задержан по подозрению в даче взятки. С ним вместе в изолятор отправился заведующий кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Трещевский Юрий Игоревич, которого следствие обвиняет в посредничестве. Информацию о задержании обоих 17 июня публикует РИА Новости со ссылкой на представителя Ленинского районного суда Воронежа.

    В отношении Ендовицкого возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в крупном размере», в отношении Трещевского — «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». В случае если их вина будет доказана, им может грозить до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно.

    Ряд СМИ связывает задержание Ендовицкого с диссертацией жены, за положительную оценку которой мог платить ректор.

    Ендовицкий руководит ВГУ более 13 лет и является депутатом Воронежской облдумы и заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

    ВГУ — один из крупнейших вузов РФ, включающий в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России.

    Ранее суд вынес приговор помощнику проректора Военмеха по делу о мошенничестве на 98 млн при строительстве корпуса.

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