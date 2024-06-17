В Петербурге задержали возможных создателей сайта онлайн-магазина. Они теряли интерес к покупателю после предоплаты

Петербургские полицейские задержали восемь подозреваемых в серийном интернет-мошенничестве. Они предлагали покупателям технику, но после получения оплаты товара — исчезали. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 17 июня.
По предварительным данным, злоумышленники создавали сайты, на которых предлагали приобрести компьютерную, бытовую или строительную технику по низким ценам. Заказ осуществлялся при полной предоплате, после чего контакт с покупателями прерывался. С 2022 года фигуранты создали более 150 сайтов.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Восьмерых подозреваемых нашли в семи субъектах РФ. В ходе обысков у них изъяты средства связи, компьютерная техника, банковские карты и электронные носители информации. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размер, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Шестерых задержанных заключили под стражу, еще двое получили подписку о невыезде.
В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанных и другие эпизоды их противоправной деятельности.
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