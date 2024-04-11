Петербуржца кинули на медведя, которого он хотел пригласить на день рождения

По-настоящему русский день рождения хотел устроить житель Петербурга для своей дочери. Но всё пошло не по плану: мужчина нарвался на мошенников. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 апреля.



Потерпевший обратился в полицию и попросил привлечь к ответственности жуликов, которые обманули его и испортили праздник. В начале апреля он нашел на сайте бесплатных объявлений предложение о заказе живого циркового медведя. Мужчина хотел пригласить зверя на день рождения своей дочери, которой должно было исполниться 18 лет. Услуга стоила 20 тысяч рублей, петербуржца это вполне устроило.

