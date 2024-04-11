Петербуржца кинули на медведя, которого он хотел пригласить на день рождения

По-настоящему русский день рождения хотел устроить житель Петербурга для своей дочери. Но всё пошло не по плану: мужчина нарвался на мошенников. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 апреля.
Потерпевший обратился в полицию и попросил привлечь к ответственности жуликов, которые обманули его и испортили праздник. В начале апреля он нашел на сайте бесплатных объявлений предложение о заказе живого циркового медведя. Мужчина хотел пригласить зверя на день рождения своей дочери, которой должно было исполниться 18 лет. Услуга стоила 20 тысяч рублей, петербуржца это вполне устроило.
После оставления заявки с мужчиной связалась неизвестная женщина, которая написала, что для заказа медведя требуется предоплата в размере 5 тысяч рублей. Деньги были отправлены на указанный счет. После дама заявила, что дрессировщик настаивает на предоплате в размере 10 тысяч. На такие условия заказчик не пошел и сказал, что выплатит всё остальное, когда увидит косолапого своими глазами. В ответ на это женщина ответила, что переведет 5 тысяч обратно. В итоге ни медведя, ни денег петербуржец не увидел.
«Фонтанка» проверила номер женщины через открытые источники. Другие абоненты пометили его емким и недвусмысленным определением «кидалы».