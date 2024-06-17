Суд вместо ЕГЭ. Петербургского школьника приговорили за почтовый терроризм

Выборгский районный суд назначил наказание в виде условного срока для 17-летнего школьника. Юноша рассылал ложные сообщения о минированиях. О приговоре сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 17 июня.
Процесс проходил в закрытом режиме. По версии следствия, школьник с апреля по июнь 2022 года «из хулиганских побуждений, в целях дестабилизации деятельности органов власти и объектов социальной инфраструктуры» осуществлял массовую рассылку с сообщениями о минированиях и поджогах. Письма отправлялись на электронные ящики аэропорта Пулково, городского МЧС, Мариинского театра, Музея истории Санкт-Петербурга, 610-й гимназии, больниц и торгового комплекса. Ни одна из угроз не подтвердилась.
Фигуранту вменили 18 эпизодов по статье о заведомо ложном акте терроризма. Вину юноша признал. Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.