Петербуржцам покажут эскизы по современной норвежской драматургии

17 и 18 июня пройдут два театральных вечера, посвященных современной норвежской драматургии «Юн Фоссе и другие». Площадкой для трех эскизов спектаклей, созданных молодыми режиссерами Романом Муромцевым, Екатериной Шиховой и Варварой Сополевой, станет Интерьерный театр.



Юн Фоссе Фото: Tom A. Kolstad/wikipedia.org Поделиться Поделиться





Юн Фоссе — известный норвежский драматург, получивший в прошлом году Нобелевскую премию в области литературы «новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое». В России он известен прежде всего по театральным постановкам: Фоссе ставили Юрий Бутусов, Фарид Бикчантаев, Алексей Слюсарчук, Антон Федоров.



17 июня будет показано три эскиза. Первый — по пьесе Фоссе «Кто-то вот-вот придет». Режиссер Роман Муромцев об эскизе: «Два существа на необитаемом острове в погоне за счастьем. Но возможно ли это вдали от других? Спрятав, зарыв своё счастье в жирный чернозём? Рано или поздно что-то вот-вот придёт. Тёмное и ветвистое вторгнется в зыбкий контур мнимого счастья. И мираж хрупкого и позолоченного вот-вот обрушится. Было ли это по-настоящему тем самым «щастьем»? Раз оно так в одночасье рухнуло и разлетелось в стеклянную пыль? Или это бегство Адама и Евы из рая в надежде сколотить райскую комнатушку из гнилых досок в Девяткино? Или это побег четы Чаушеску в надежде, что через несколько мгновений прежняя эдемовская тишь покроет вопли разъярённой толпы?»



Екатерина Шихова поставила эскиз по пьесе Марит Тюсвик «Плесень»: «О чём бы поговорить двум немолодым скандинавским женщинам, коротающим вечер в советской гостинице Москвы эпохи перестройки, под пронзительным, но добрым взглядом Горбачёва, поглядывающего с портрета на стене… Да, в общем, как и любым случайно встретившимся женщинам случайного возраста случайного гражданства: о мёртвых мужьях и пылких любовниках, о смерти и безразличии к смерти, о морщинах на лицах пятнадцатилетних (в душе) девочек, о счастье и иллюзорности счастья. О плесени».



Варвара Сополева выбрала для постановки пьесу Фредерика Браттберга «Break of the day»: «На мой взгляд, пьеса о том, как люди в ситуации разрушения и слома пытаются сохранить самое ценное, что у них есть — маленькие семейные ритуалы, традиции, творчество, потребность учиться, дом, ощущение счастья. Разрушение — это универсальный сюжет в искусстве, абсурдистская эстетика (театр парадокса), к которой принадлежит эта пьеса, такой сюжет обожает. Пьесы Сэмюэла Беккета и Эжена Ионеско (особенно на ум приходит «Бред вдвоем») и так далее. «Break of the day» — это тоже парадокс, только более позитивный. Несмотря на бесконечные сломы, от перекрытия дорог до войны, герои больше всего хотят сохранить трепетную связь друг с другом и со своим маленьким уютным миром. Поразительная человеческая способность — об этом и будет наша проба».



Помимо эскизов, 18 июня состоится круглый стол с театроведами и экспертами по зарубежной драматургии, а также будет представлена выставка Романа Муромцева в соавторстве с Игорем Каневским «Фоссе. Русская тоска по Норвегии».

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Арина Хек

