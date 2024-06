Петербуржцам покажут эскизы по современной норвежской драматургии

Варвара Сополева выбрала для постановки пьесу Фредерика Браттберга «Break of the day»: «На мой взгляд, пьеса о том, как люди в ситуации разрушения и слома пытаются сохранить самое ценное, что у них есть — маленькие семейные ритуалы, традиции, творчество, потребность учиться, дом, ощущение счастья. Разрушение — это универсальный сюжет в искусстве, абсурдистская эстетика (театр парадокса), к которой принадлежит эта пьеса, такой сюжет обожает. Пьесы Сэмюэла Беккета и Эжена Ионеско (особенно на ум приходит «Бред вдвоем») и так далее. «Break of the day» — это тоже парадокс, только более позитивный. Несмотря на бесконечные сломы, от перекрытия дорог до войны, герои больше всего хотят сохранить трепетную связь друг с другом и со своим маленьким уютным миром. Поразительная человеческая способность — об этом и будет наша проба».