Штамп о гражданстве ребенка будут ставить в МФЦ

Документы на проставление штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка можно будет подать через МФЦ, следует из письма ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, которое 17 июня в своем телеграм-канале опубликовала глава петербургского отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова.
Для того, чтобы «урегулировать сложившуюся ситуацию», МВД по Петербургу и Ленинградской области и МФЦ заключили соглашение о взаимодействии «по приему заявлений об оформлении, не достигших 14-летнего возраста, приобретенного по рождению», говорится в письме.
«На сегодняшний день такой услуги еще нет, ждем, могут добавить в ближайшие дни на этой неделе», — рассказали корреспонденту «Фонтанки» на «горячей» линии в МФЦ. «Звоните, спрашивайте, или смотрите информацию на портале Госуслуг», — добавили там.
Кроме того, в отделениях по вопросам миграции максимально увеличили часы приема граждан по приему заявлений об оформлении гражданства, отметили в письме ГУ МВД.
Необходимость проставлять штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка, как того требует закон, обернулась столпотворением в отделениях по вопросам миграции МВД Петербурга и Ленобласти, уполномоченных на оказание услуги. Петербуржцы жаловались, что вынуждены по несколько раз приходить на прием и по целым дням простаивать в очередях — из-за того, что отделения по вопросам миграции принимали документы не каждый день и всего по два-три часа.