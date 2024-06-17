Штамп о гражданстве ребенка будут ставить в МФЦ

Документы на проставление штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка можно будет подать через МФЦ, следует из письма ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, которое 17 июня в своем телеграм-канале опубликовала глава петербургского отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова.



Для того, чтобы «урегулировать сложившуюся ситуацию», МВД по Петербургу и Ленинградской области и МФЦ заключили соглашение о взаимодействии «по приему заявлений об оформлении, не достигших 14-летнего возраста, приобретенного по рождению», говорится в письме.