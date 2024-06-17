Студентка с наркотиками «привела» правоохранителей к директору петербургской академии милиции

В ходе расследования дела о наркотиках в петербургском колледже с правоохранительным уклоном был задержан его директор. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Как сообщили в пресс-службе главка, 6 июня в Пушкине в рейсовом автобусе была обнаружена 18-летняя студентка данного колледжа в состоянии наркотического опьянения. Девушка была одета в форменное обмундирование учебного заведения. Медики установили, что она находилась под воздействием мефедрона. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств — 228.1 УК РФ.
В ходе расследования сотрудники полиции посетили учебное заведение, чтобы провести профилактические мероприятия со студентами и заодно протестировать учащихся на потребление наркотиков.
По данным «Фонтанки», речь может идти о Санкт-Петербургской академии милиции имени
Согласно сообщению полицейского главка, это не первый случай, когда директор учебного заведения попадается на хранении оружия. Два месяца назад он уже был уличен в хранении комплектующих деталей огнестрельного оружия, что привело к возбуждению уголовного дела по статье 222 УК РФ — «Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия».
В связи с новой находкой было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье, а сам директор задержан в качестве подозреваемого, сообщает ГУ МВД.
В настоящее время выясняются цели, с которыми руководитель учебного заведения хранил в своем кабинете разукомплектованное оружие.
«Фонтанке» не удалось оперативно получить комментарий от директора академии.
Ранее Санкт-Петербургская академия милиции имени Щёлокова уже попадала в поле зрения силовых структур. Прошлым летом Следственный комитет заинтересовался куратором учебного заведения, которому вменяли неуставные отношения с 17-летней девушкой. Из учебного заведения его успели уволить.