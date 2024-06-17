Студентка с наркотиками «привела» правоохранителей к директору петербургской академии милиции

В ходе расследования дела о наркотиках в петербургском колледже с правоохранительным уклоном был задержан его директор. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе главка, 6 июня в Пушкине в рейсовом автобусе была обнаружена 18-летняя студентка данного колледжа в состоянии наркотического опьянения. Девушка была одета в форменное обмундирование учебного заведения. Медики установили, что она находилась под воздействием мефедрона. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств — 228.1 УК РФ.

В ходе расследования сотрудники полиции посетили учебное заведение, чтобы провести профилактические мероприятия со студентами и заодно протестировать учащихся на потребление наркотиков.



По данным «Фонтанки», речь может идти о Санкт-Петербургской академии милиции имени Н.А.Щёлокова . Полицейские обследовали административные помещения учебного заведения и в кабинете 61-летнего директора обнаружили «составные части от автоматического оружия». Согласно сообщению полицейского главка, это не первый случай, когда директор учебного заведения попадается на хранении оружия. Два месяца назад он уже был уличен в хранении комплектующих деталей огнестрельного оружия, что привело к возбуждению уголовного дела по статье 222 УК РФ — «Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия».



В связи с новой находкой было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье, а сам директор задержан в качестве подозреваемого, сообщает ГУ МВД.

В настоящее время выясняются цели, с которыми руководитель учебного заведения хранил в своем кабинете разукомплектованное оружие.

«Фонтанке» не удалось оперативно получить комментарий от директора академии.