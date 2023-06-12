    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    773мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.64eur89.01

    Куратора из петербургской академии милиции Щёлокова заподозрили в распространении порно

    4309
    17 комментариев

    Следственный комитет разбирается в сомнительном досуге куратора автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургская академия милиции имени Щёлокова». Ему вменяют неуставные отношения с 17-летней девушкой. Из учебного заведения его успели уволить.

    Уголовное дело о распространении порнографических материалов в Интернете следователь Кировского района возбудил накануне, стало известно «Фонтанке» 12 июня. Вечером того же дня в следственном отделе на улице Возрождения объяснялся 23-летний куратор курса академии.

    По версии СК, контент с несовершеннолетней он распространил в ноябре-декабре прошлого года. Для молодого человека беседа закончилась процессуальным задержанием на двое суток.

    Некоторое время назад фамилия куратора очного отделения была в списке коллектива академии. Сейчас на сайте её нет. Как уточнили «Фонтанке» в образовательной организации, мужчина уволен. Директор академии Олег Ярухин подчеркнул, что его выявили в результате внутреннего расследования, которое было инициировано учебным заведением.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close