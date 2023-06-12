Куратора из петербургской академии милиции Щёлокова заподозрили в распространении порно

Уголовное дело о распространении порнографических материалов в Интернете следователь Кировского района возбудил накануне, стало известно «Фонтанке» 12 июня. Вечером того же дня в следственном отделе на улице Возрождения объяснялся 23-летний куратор курса академии.

Следственный комитет разбирается в сомнительном досуге куратора автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургская академия милиции имени Щёлокова». Ему вменяют неуставные отношения с 17-летней девушкой. Из учебного заведения его успели уволить.

По версии СК, контент с несовершеннолетней он распространил в ноябре-декабре прошлого года. Для молодого человека беседа закончилась процессуальным задержанием на двое суток.

Некоторое время назад фамилия куратора очного отделения была в списке коллектива академии. Сейчас на сайте её нет. Как уточнили «Фонтанке» в образовательной организации, мужчина уволен. Директор академии Олег Ярухин подчеркнул, что его выявили в результате внутреннего расследования, которое было инициировано учебным заведением.

