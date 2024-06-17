Шестилетнего мальчика в день рождения сбил электросамокат на Краснопутиловской

В воскресенье на Краснопутиловской улице самокатчик сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места происшествия. Ребенок с переломами и сотрясением оказался в больнице Раухфуса, стало известно «Фонтанке» 17 июня.

По предварительным данным, в результате столкновения ребенок получил ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга и, возможно, перелом ребер. В состоянии средней тяжести он был доставлен в Раухфуса.

Личность электросамокатчика и обстоятельства происшествия устанавливаются. Мальчик в тот день отмечал свой шестой день рождения.