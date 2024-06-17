    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-в

    762мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.07eur95.15

    Шестилетнего мальчика в день рождения сбил электросамокат на Краснопутиловской

    2833
    23 комментария

    В воскресенье на Краснопутиловской улице самокатчик сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места происшествия. Ребенок с переломами и сотрясением оказался в больнице Раухфуса, стало известно «Фонтанке» 17 июня.

    По предварительным данным, в результате столкновения ребенок получил ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга и, возможно, перелом ребер. В состоянии средней тяжести он был доставлен в Раухфуса.

    Личность электросамокатчика и обстоятельства происшествия устанавливаются. Мальчик в тот день отмечал свой шестой день рождения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ22
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close