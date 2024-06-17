ЕС создал комиссию по борьбе с расхищением западной помощи Киеву

В Евросоюзе сформирована спецкомиссия по борьбе с коррупцией и хищениями западной помощи Киеву. Об этом 17 июня сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС. Речь идет, в частности, о контроле за средствами фонда помощи Украине на €50 млрд до 2027 года.



«Комиссия по контролю будет <…> заниматься противодействием незаконному использованию финансирования ЕС <...> в том числе, борьбе с мошенничеством, коррупцией <...>и другими преступлениями», — отмечается в документе.



Главный офис контрольной комиссии ЕС будет работать в Брюсселе, в Киеве откроют филиал. Структурно новый орган будет в прямом подчинении Еврокомиссии.