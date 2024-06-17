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    Пушистый мародер в неловком положении попался на камеру в якутском нацпарке

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    Национальный парк «Ленские столбы»

    Забавное видео сняла камера в национальном парке «Ленские столбы» в Якутии. В домик инспектора пробрался пушистый мародер, не без усилий, но протиснувшись в окно.

    На кордон на территории родовой общины «Кынат» наведался медведь в возрасте 4–5 лет, рассказали 17 июня в telegram-канале нацпарка. Зверь выломал окно в инспекторском домике и через него забрался внутрь. На движение среагировала фотоловушка, установленная рядом, и запечатлела торчащую из небольшого окна пушистую пятую точку, пока мишка пытался в него пролезть.

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    На следующем кадре уже видно, как медведь вылезает наружу буквально через три минуты. Очевидно, ничего вкусного в домике ему найти не удалось.

    Фото: Национальный парк «Ленские столбы»

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