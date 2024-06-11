Запретить совсем или разрешить после полуночи. Петербург выбирает стратегию борьбы с «наливайками»

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Вопрос, как именно запрещать и ограничивать продажу алкоголя в жилых домах в Петербурге и не перезакрывать бары и кафе, добрался до конкретики. В Заксобрании обсудили, что считать рестораном, можно ли выпускать посетителей выпивать на улицу, и стоит ли барам в жилых домах запрещать продавать алкоголь по ночам.





В петербургском парламенте 11 июня прошло третье по счету заседание рабочей группы при бюджетно-финансовом комитете, которая готовит поправки городское законодательство. 1 апреля в силу вступил федеральный закон, который дает регионам право самостоятельно устанавливать требования к продаже слабоалкогольных напитков — медовухи, пива, сидра и т. д. , а также ограничивать время, когда общепит, расположенный в многоквартирных домах, имеет право торговать алкоголем.



Предыдущую попытку приструнить так называемые «наливайки» в жилых домах власти предприняли в 2020 году. Сначала было решено установить минимальную площадь зоны обслуживания в 50 квадратных метров, но от идеи отказались, так как это позакрывало бы около тысячи баров. В итоге вернулись к федеральному минимуму в 20 квадратных метров, а максимальную планку в 50 «квадратов» оставили только для хрущевок и «панелек» 1957–1980 годов. Итоги первого раунда войны с «наливайками» подвел руководитель рабочей группы, депутат Денис Четырбок еще на первом заседании: городу удалось избавиться от части «наливаек», которые терроризировали жителей.



В рамках второй попытки рабочая группа разработала пока что еще не законопроект, но уже конкретные предложения, как корректировать городской закон об обороте алкогольной продукции в Петербурге.





Что считать рестораном

Федеральный закон поставил рестораны отдельно от всего остального общепита — их городские власти ограничивать не смогут. Но точного определения, что такое ресторан, нет.



«В СССР категоризация общепита была четкой и учитывала в том числе количество блюд и форму обслуживания. Но советский подход устарел, так как за последние 30 лет общепит кардинально поменялся», — высказался глава Союза улицы Рубинштейна и представитель Санкт-Петербургского отделения ФриО Максим Жуков.



«Границы таких понятий, как ресторан, кафе, бистро и так далее полностью исчезли и размылись. То есть у нас бистро может продавать более изысканные, интересные, авторские дорогостоящие блюда, чем какой-то абсолютно полноценный ресторан», — пояснил он.



Жуков предложил отталкиваться от того, что ресторан — это место, где блюда именно готовят либо из первичного сырья, то есть продуктов, либо из полуфабриката. Места, которые просто разогревают готовую привезенную еду, считаться ресторанами в этом случае не смогут.



Начальник управления регионального контроля комитета по промышленности Александр Кабанов предложил пользоваться только теми критериями, которые можно измерить или посчитать. Всё остальное при применении закона окажется бесполезным, так как при лицензировании и контроле заверить, соответствует заведение или нет, будет сложно. В итоге такие случаи будут уходить в суды.



В пример измеримых критериев Кабанов привел количество столиков, посадочных мест, площадь зала, наличие или отсутствие гардероба.



В какие часы нельзя продавать алкоголь Как объяснил Денис Четырбок, речь идет о временных ограничениях для продажи алкоголя в общепите в жилых домах. Предложений поступило много. Например, совместить с тем, когда в городе вообще можно продавать алкоголь в магазинах (в Петербурге это время с 11:00 до 22:00, кроме отдельных праздничных дней, когда продажа запрещена вообще, например, во время «Алых парусов»). Высказывались также предложения запретить в жилых домах общепиту продавать алкоголь с 4 до 7 утра, до 11 утра, с часа ночи до 7 утра.



Присутствующие на заседании рабочей группы общественники («Трезвый Петербург», «ЖенСовет Адмиралтейского района», глава ТСЖ одного из домов в центре города, коалиция совета домов Центрального района) дружно высказались за самый жесткий вариант: запрет а 22:00 до 11:00. В качестве аргументов приводилось, что детям надо спать уже в 9 часов вечера, а в домах живут люди, которые работают и по выходным тоже.



Глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский возразил: ограничение времени продажи алкоголя никак не спасет жильцов многоквартирных домов в первую очередь из-за того, что есть точки нелегальной продажи по ночам. Он привел в пример предложение депутата ленобластного ЗакСа Александра Русских: чтобы предприниматели самостоятельно создали систему безопасности не только внутри своих заведений, но и на расстоянии 20–30 метров, и имели право торговать алкоголем круглосуточно.



Депутат Наталья Астахова предложила подумать над вариантом, когда торговать алкоголем можно, но в определенный промежуток ночи (как пример — с 23:00 до 03:00) — без выноса на улицу, то есть без возможности выпивать за пределами заведения. Строгие запреты на покупку спиртного приведут к тому, что жаждущие выпить просто переселятся в парадные, заметила парламентарий.



Прокуратура предложила просто разделить общепит в законе на рестораны, раз уж ограничить время для них нельзя, и всё остальное. А для нересторанных заведений установить ограничение с полуночи до 10 часов утра. При этом дать бизнесу переходный период, в течение которого ежегодно сокращать время продажи спиртного на час.



Жуков поддержал идею прокуратуры про этапность и предложил, чтобы запретное время в будние дни начиналось в 01:00, а в выходные и праздники — в 02:00.





Можно ли пить на улице: летние веранды и уличная мебель

В предложенной рабочей группой версии распивать алкоголь можно будет в заведении и сезонных залах.



Разразилась дискуссия, что считать таким уличным залом. Относится ли к такому только летняя веранда, то есть некая конструкция, или достаточно выставить у стены дома столики — и готово.



Кабанов объяснил: главное, чтобы на сезонную часть заведения было выдано разрешение комитета имущественных отношений, а в федеральном законе не указано, что речь идет только о нестационарных торговых объектах (НТО), то есть неких конструкциях.





Нужен ли отдельный вход в заведение