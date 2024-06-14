Федор Федотов поставил «Дракона Шварца»

Персонажи сказки Шварца живут в мрачном мире, где идёт нескончаемый дождь, действует комендантский час, где все говорят только шёпотом, чувствуют себя одинокими и с нескрываемым ужасом ждут, что же произойдет дальше. Они забыли о свободе, любви и радостных моментах. Горожане относятся к пришедшему незнакомцу с подозрением и опаской. Главный герой Ланцелот и не похож на типичного рыцаря, он просто заблудившийся человек, который, кажется, уже и сам не видит смысла в борьбе за правду и свободу.

Самое известное произведение Шварца основано на старинной легенде о герое, который победил Дракона, но со временем сам стал превращаться в монстра. Потому что страшен и опасен не сам Дракон, не абстрактный злодей, но то «драконье», что поселилось в каждом доме, каждой семье и каждом сердце. А значит, что победить дракона необходимо в самом себе, и единственное, что можно противопоставить вселенскому злу, — это любовь. Спектакль СХТ о силе этой любви, о необходимости личного выбора и ответственности за него, о собственных драконах в голове и, конечно, о смелости. «Я люблю всех вас, друзья мои. Иначе чего бы ради я стал возиться с вами. А если уж люблю, то все будет прелестно. И все мы после долгих забот и мучений будем счастливы, очень счастливы наконец!» — уверяет персонаж Шварца.

