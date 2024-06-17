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    Вынесен приговор по делу о «золотых кирпичах» в Домодедово

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    Домодедовский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу о рекордной контрабанде. Об этом 17 июня сообщает прокуратура региона.

    «Фонтанка» писала — в мае 2023 года в аэропорту Домодедово пресекли контрабанду золота в особо крупном размере. У пассажира, который намеревался улететь из России за границу, обнаружили драгоценный металл общим весом более 24 килограммов. Два слитка золота — один массой 12 444,8 грамма, другой 12 307,3 грамма — были найдены спрятанными в личных вещах.

    Виновными в контрабанде стратегически важных товаров признаны Асланбек Тхамоков и Хусан Эргашбаев.

    «Установлено, что Эргашбаев организовал приобретение <...> драгоценного металла в виде двух золотых слитков общей стоимостью более 127 млн рублей с целью их незаконного перемещения Тхамоковым за денежное вознаграждение в Турецкую Республику», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

    Суд приговорил Эргашбаева к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, Тхамокова к 3 годам лишения свободы с обращением золота в доход государства. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима.

    Приговор в законную силу не вступил.

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    ЗолотоКонтрабанда
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