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    Золотой человек. В Домодедово у пассажира нашли два слитка размером с кирпич

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    В Домодедово пресекли контрабанду золота в особо крупном размере, сообщает 16 мая РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. У пассажира, который намеревался улететь из России за границу, обнаружили драгоценный металл общим весом более 24 килограммов. Два слитка золота — один массой 12 444,8 граммов, другой 12 307,3 грамма — были найдены спрятанными в личных вещах.

    «Их оценочная стоимость превышает 126 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

    Мужчина арестован. Возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере.

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    Контрабанда золотаКонтрабандаАэропорт Домодедово
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