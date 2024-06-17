Нетаньяху распустил чрезвычайное военное правительство Израиля

Чрезвычайный военный кабинет министров Израиля распущен. Об этом 17 июня объявил премьер Биньямин Нетаньяху, передает Times of Israel.
«Кабинет был в коалиционном соглашении с [депутатом кнессета от «Национального единства» Бени] Ганцем по его просьбе. Как только Ганц ушел — в кабинете больше нет необходимости», — пояснил Нетаньяху. Об отставке Бени Ганца было объявлено 9 июня.
Как напоминает РБК, кабинет был частью соглашения между Нетаньяху и Ганцем для более оперативного решения военных задач. Право голоса имели только три человека — сам Нетаньяху, Ганц и министр обороны Йоав Галант. В расширенном кабинете министров около 50 человек.
Напомним, конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября 2023 года. Палестинская группировка нанесла масштабный ракетный удар по Израилю из сектора Газа, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».
В конце апреля объявил об уходе в отставку глава Управления военной разведки израильской армии генерал-майор Аарон Халива. Он заявил, что покидает ЦАХАЛ по собственному желанию после 38 лет службы. Ранее генерал признавал, что террористическая атака ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года стала возможной из-за провальной работы спецслужб, и брал на себя ответственность за случившееся.