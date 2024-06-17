Нетаньяху распустил чрезвычайное военное правительство Израиля

Чрезвычайный военный кабинет министров Израиля распущен. Об этом 17 июня объявил премьер Биньямин Нетаньяху, передает Times of Israel.



«Кабинет был в коалиционном соглашении с [депутатом кнессета от «Национального единства» Бени] Ганцем по его просьбе. Как только Ганц ушел — в кабинете больше нет необходимости», — пояснил Нетаньяху. Об отставке Бени Ганца было объявлено 9 июня.



Как напоминает РБК, кабинет был частью соглашения между Нетаньяху и Ганцем для более оперативного решения военных задач. Право голоса имели только три человека — сам Нетаньяху, Ганц и министр обороны Йоав Галант. В расширенном кабинете министров около 50 человек.