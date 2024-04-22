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    Глава военной разведки Израиля подал в отставку. Он взял на себя ответственность за провал в работе ведомства из-за атаки ХАМАС

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    3 комментария

    Глава Управления военной разведки израильской армии генерал-майор Аарон Халива уходит в отставку. Об этом стало известно 22 апреля из сообщения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Командующий управлением разведки покидает свой пост по собственному желанию по согласованию с начальником Генштаба. Его отставка будет окончательно завершена, как только будет найден преемник. Сразу после увольнения 56-летний Халива полностью завершит службу в ЦАХАЛ. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви выразил благодарность генерал-майору за 38 лет службы.

    Ранее Аарон Халива признавал, что террористическая атака ХАМАС на Израиль, совершенная 7 октября, стала возможной из-за провальной работы спецслужб, и брал на себя ответственность за случившееся.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС из сектора Газа совершил атаку на территорию Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

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    Аарон ХаливаОтставкаЦАХАЛСектор ГазаХАМАС
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    Комментарии 3

    Инкогнито202122 Апр 2024 в 14:06
    наши как сидели так и сидят!!
    Поди и премии себе выписали!
    +0−0
    Карабас Барабас22 Апр 2024 в 13:55
    Нарышкин никакую ответственность брать на себя не хочет...
    По докладам, армию РФ в Украине должны были встречать цветами, а цветов не видно... сплошной мордобой.
    +0−0
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