Глава военной разведки Израиля подал в отставку. Он взял на себя ответственность за провал в работе ведомства из-за атаки ХАМАС

Глава Управления военной разведки израильской армии генерал-майор Аарон Халива уходит в отставку. Об этом стало известно
Командующий управлением разведки покидает свой пост по собственному желанию по согласованию с начальником Генштаба. Его отставка будет окончательно завершена, как только будет найден преемник. Сразу после увольнения
Ранее Аарон Халива признавал, что террористическая атака ХАМАС на Израиль, совершенная 7 октября, стала возможной из-за провальной работы спецслужб, и брал на себя ответственность за случившееся.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС из сектора Газа совершил атаку на территорию Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор.