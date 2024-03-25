Израиль не прекратит бои в Газе, пока не освободят заложников

Тель-Авив не прекратит боевые действия в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены, заявил 25 марта глава МИД Израиля Исраэль Кац.

«Государство Израиль не прекратит огонь. Мы уничтожим ХАМАС и продолжим сражаться до тех пор, пока последний из похищенных не вернется домой», — цитирует ТАСС сообщение Каца в соцсетях.

Напомним, ранее 25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая требует немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан.



«За» проголосовали все 14 стран СБ ООН, кроме Соединенных Штатов — США воздержались. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предложил внести поправку в текст резолюции — изменить формулировку «продолжительное прекращение огня» на «постоянное прекращение огня», но поправка принята не была.

