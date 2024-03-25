Израиль не прекратит бои в Газе, пока не освободят заложников

Тель-Авив не прекратит боевые действия в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены, заявил 25 марта глава МИД Израиля Исраэль Кац.
«Государство Израиль не прекратит огонь. Мы уничтожим ХАМАС и продолжим сражаться до тех пор, пока последний из похищенных не вернется домой», — цитирует ТАСС сообщение Каца в соцсетях.
Напомним, ранее 25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая требует немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан.
«За» проголосовали все 14 стран СБ ООН, кроме Соединенных Штатов — США воздержались. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предложил внести поправку в текст резолюции — изменить формулировку «продолжительное прекращение огня» на «постоянное прекращение огня», но поправка принята не была.
После принятия резолюции движение ХАМАС заявило, что готово участвовать в обмене заложников, удерживаемых в секторе Газа.
«Мы подтверждаем, что готовы немедленно принять участие в обмене пленными, который приведет к освобождению заложников и палестинских заключенных», — цитирует заявление ХАМАС госагентство ТАСС.
В заявлении ХАМАС также было отмечено, что движение приветствует призыв СБ ООН к немедленному перемирию и подчеркивает «необходимость вывести все израильские войска из Газы».
Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября 2023 года. Палестинская группировка тогда нанесла масштабный ракетный удар по Израилю, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы и захватили заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».