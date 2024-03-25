Совбез ООН принял резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая требует немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан, передает 25 марта ТАСС.
«За» проголосовали все 14 стран СБ ООН, кроме Соединенных Штатов — США воздержались. Постоянный представитель РРФ при ООН Василий Небензя предложил внести поправку в текст резолюции — изменить формулировку «продолжительное прекращение огня» на «постоянное прекращение огня», но поправка принята не была.
Перед началом заседания Совбез ООН почтил минутой молчания память погибших в теракте в «Крокус сити холл», сообщило РИА Новости. Ранее СБ подчеркнул необходимость привлечения к ответу исполнителей, спонсоров и организаторов теракта и призвал все страны сотрудничать с Москвой в этом деле.
Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске четверо вооруженных мужчин ворвались в здание «Крокус Сити холла» и начали расстреливать людей, а затем устроили пожар. По последним данным МЧС, в теракте погибли 137 человек, еще 182 человека пострадали.