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    Совбез ООН принял резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

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    Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая требует немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан, передает 25 марта ТАСС.

    «За» проголосовали все 14 стран СБ ООН, кроме Соединенных Штатов — США воздержались. Постоянный представитель РРФ при ООН Василий Небензя предложил внести поправку в текст резолюции — изменить формулировку «продолжительное прекращение огня» на «постоянное прекращение огня», но поправка принята не была.

    Перед началом заседания Совбез ООН почтил минутой молчания память погибших в теракте в «Крокус сити холл», сообщило РИА Новости. Ранее СБ подчеркнул необходимость привлечения к ответу исполнителей, спонсоров и организаторов теракта и призвал все страны сотрудничать с Москвой в этом деле.

    Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске четверо вооруженных мужчин ворвались в здание «Крокус Сити холла» и начали расстреливать людей, а затем устроили пожар. По последним данным МЧС, в теракте погибли 137 человек, еще 182 человека пострадали.

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    Совет безопасности ООНСектор Газа
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