Совбез ООН принял резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая требует немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан, передает 25 марта ТАСС.



«За» проголосовали все 14 стран СБ ООН, кроме Соединенных Штатов — США воздержались. Постоянный представитель РРФ при ООН Василий Небензя предложил внести поправку в текст резолюции — изменить формулировку «продолжительное прекращение огня» на «постоянное прекращение огня», но поправка принята не была.

Перед началом заседания Совбез ООН почтил минутой молчания память погибших в теракте в «Крокус сити холл», сообщило РИА Новости. Ранее СБ подчеркнул необходимость привлечения к ответу исполнителей, спонсоров и организаторов теракта и призвал все страны сотрудничать с Москвой в этом деле.

