Атака на Израиль: что известно к этому часу

Военная операция Израиля в секторе Газа в ответ на начатый в субботу массированный ракетный обстрел с палестинской стороны получила название «Железные мечи», сообщает 7 октября ТАСС.

«ХАМАС допустил серьезную ошибку этим утром и начал войну против государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником… Государство Израиль победит в этой войне», — сказал Галант (цитата по ТАСС).

Рано утром радикалы в секторе Газа выпустили десятки ракет по южной и центральной частям Израиля. Сирены ПВО звучали в том числе в Тель-Авиве. По словам очевидцев, в некоторых городах идут уличные бои. Минобороны Израиля объявило массовый сбор.

Гражданскому населению Израиля рекомендовано находиться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, — спуститься в убежища.

Около 80 человек доставили в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля после массированного ракетного обстрела из сектора Газа, пишет газета Yedioth Ahronoth.



Боевое крыло ХАМАС выступило с заявлением, что в ходе операции на территории Израиля захватило в плен около 35 израильских военных и поселенцев - передает телеканал Al-Hadath.