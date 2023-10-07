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    Атака на Израиль: что известно к этому часу

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    Десятки истребителей ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщает Минобороны страны.

    Военная операция Израиля в секторе Газа в ответ на начатый в субботу массированный ракетный обстрел с палестинской стороны получила название «Железные мечи», сообщает 7 октября ТАСС.

    Автор: youtube.com/NBCNews

    Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило его стране войну.

    «ХАМАС допустил серьезную ошибку этим утром и начал войну против государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником… Государство Израиль победит в этой войне», — сказал Галант (цитата по ТАСС).

    Автор: youtube.com/SkyNews

    Рано утром радикалы в секторе Газа выпустили десятки ракет по южной и центральной частям Израиля. Сирены ПВО звучали в том числе в Тель-Авиве. По словам очевидцев, в некоторых городах идут уличные бои. Минобороны Израиля объявило массовый сбор.

    Автор: youtube.com/Riyasworld91

    Гражданскому населению Израиля рекомендовано находиться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, — спуститься в убежища.

    Около 80 человек доставили в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля после массированного ракетного обстрела из сектора Газа, пишет газета Yedioth Ahronoth.

    Боевое крыло ХАМАС выступило с заявлением, что в ходе операции на территории Израиля захватило в плен около 35 израильских военных и поселенцев - передает телеканал Al-Hadath.

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    Гость07 Окт 2023 в 11:58
    Победы Израилю!
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