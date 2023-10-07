Минобороны Израиля: «ХАМАС объявил нам войну»

Минобороны Израиля объявило массовый сбор резервистов после атаки палестинских радикалов из сектора Газа, передает 7 октября РИА Новости.



Рано утром радикалы в секторе Газа выпустили десятки ракет по южной и центральной частям Израиля. Сирены ПВО звучали в том числе в Тель-Авиве. По словам очевидцев, в некоторых городах идут уличные бои.



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. По сектору Газа наносят удары, дороги вокруг перекрывают.



Гражданскому населению Израиля рекомендовано находиться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, — спуститься в убежища.

