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    Минобороны Израиля: «ХАМАС объявил нам войну»

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    Минобороны Израиля объявило массовый сбор резервистов после атаки палестинских радикалов из сектора Газа, передает 7 октября РИА Новости.

    Рано утром радикалы в секторе Газа выпустили десятки ракет по южной и центральной частям Израиля. Сирены ПВО звучали в том числе в Тель-Авиве. По словам очевидцев, в некоторых городах идут уличные бои.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. По сектору Газа наносят удары, дороги вокруг перекрывают.

    Гражданскому населению Израиля рекомендовано находиться рядом с убежищами, а в районе, прилегающем к сектору Газа, — спуститься в убежища.

    СМИ сообщали как минимум о двух раненых, позже медики подтвердили смерть пожилой женщины в результате падения ракеты.

    Как сообщает ТАСС, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило его стране войну, израильские войска ведут бои с противником.

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