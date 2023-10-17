Глава военной разведки вслед за контрразведкой признал, что атака ХАМАС была провалом его ведомства

Вторжение боевиков ХАМАС на юг Израиля является итогом провальной работы военной разведки. Об этом 17 октября заявил глава управления военной разведки (АМАН) Израиля Аарон Халива.

«Мы не справились с нашей самой важной миссией, и, как глава АМАН, я несу полную ответственность за этот провал», — говорится в заявлении главы военной разведки, опубликованном Армией обороны Израиля.

Он подчеркнул, что все 11 дней военного конфликта настаивал, что начало войны — провал разведслужб.

Днем ранее глава Службы общей безопасности (контрразведки) Израиля Ронен Бар взял на себя ответственность за пропущенную атаку ХАМАС. Он признался в этом в письме сотрудникам службы, цитаты из которого разместил портал Ynet.