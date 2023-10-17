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    Глава военной разведки вслед за контрразведкой признал, что атака ХАМАС была провалом его ведомства

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    Вторжение боевиков ХАМАС на юг Израиля является итогом провальной работы военной разведки. Об этом 17 октября заявил глава управления военной разведки (АМАН) Израиля Аарон Халива.

    «Мы не справились с нашей самой важной миссией, и, как глава АМАН, я несу полную ответственность за этот провал», — говорится в заявлении главы военной разведки, опубликованном Армией обороны Израиля.

    Он подчеркнул, что все 11 дней военного конфликта настаивал, что начало войны — провал разведслужб.

    Днем ранее глава Службы общей безопасности (контрразведки) Израиля Ронен Бар взял на себя ответственность за пропущенную атаку ХАМАС. Он признался в этом в письме сотрудникам службы, цитаты из которого разместил портал Ynet.

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