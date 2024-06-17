ФАС выявила два медицинских картеля. Нарушения видят при реабилитации участников СВО

Федеральная антимонопольная служба выявила два медицинских картеля на 1,1 млрд рублей. Об этом ведомство сообщает 17 июня. Если подозрения подтвердятся, фигурантам грозят оборотные штрафы.
Возбуждено два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое — в отношении ООО «Вендделис», OOO «Стер Медикал», OOO «Стер 23», OOO «Лабкорп» и OOO «Лабстор», второе — в отношении OOO «Галар» и хозсубъекта.
«Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Компании заключали контракты на поставку медизделий и расходных материалов для учреждений, занимающихся реабилитацией участников СВО», — сказано в сообщении.
Уточняется, что торги проводились для нужд больниц Москвы и Московской области, а также для столичного госпиталя для ветеранов войн № 2.
Напомним, 14 июня ФАС оштрафовала ООО «Яндекс». Претензии возникли к рекламе сервиса Work 5. В службе посчитали, что компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ. Согласно пункту 10 Федерального закона «О рекламе», предложение услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено.