ФАС России оштрафует «Яндекс» за распространение рекламы услуг по написанию курсовых

Жалоба на рекламу Work 5 привела к возбуждению производства ФАС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 14 июня.



Реклама распространялась в поисковой системе «Яндекс». Таким образом, отмечает ФАС, компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ. Согласно пункту 10 Федерального закона «О рекламе», предложения услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено.



ФАС признала рекламу незаконной и оштрафовала ООО «Яндекс» в соответствии с КоАП РФ.

