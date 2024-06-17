Люся Чеботина, IOWA, Алсу. Названы имена всех звезд, которые выступят на «Алых парусах»

В этом году на масштабном празднике всех выпускников «Алые паруса» свои хиты исполнит один из самых молодежных составов — Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, IOWA, Алсу, ST и Amirchik. Хедлайнер и ведущие мероприятия традиционно держатся в секрете.



Как сообщили в пресс-службе «Пятого канала» 17 июня, часть звезд отбирали по рейтингам среди выпускников. В состав артистов также вошла Тося Чайкина, которая в прошлом году получила максимальное количество зрительских симпатий.



По словам генерального продюсера концертной части праздника Натальи Зворыгиной, темой «Алых парусов» в текущем году стала семья. Выход звезд и начало каждого блока будут сопровождаться танцевальными номерами в исполнении балета «Тодес» и цирковых артистов, световыми эффектами и графикой.



Главное торжество — праздник «Алые паруса» начнется в 22:00 28 июня, после чего выпускников ожидает водно-пиротехническое шоу с проходом по воде брига с алыми парусами. Из-за проведения праздника в центре Петербурга временно будут введены ограничения на движение транспорта, включая закрытие проезда по Дворцовому и Троицкому мостам. Продлится это до первых чисел июля, предупреждает комитет по транспорту.