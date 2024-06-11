«Алые паруса» будут перекрывать и ограничивать движение в Петербурге до июля

Движение и парковку транспорта в центре Петербурга несколько недель будут периодически ограничивать и перекрывать для проведения праздника выпускников «Алые паруса» и его репетиций. Продлится это до первых чисел июля, предупреждает комитет по транспорту.
На ряде улиц будут сужать проезжую часть:
- с 15:00 11 июня до 06:00 13 июня — на Петровской набережной у
дома 4, Дворцовой набережной вдоль домов 34и 36 и Мичуринской улице у дома 1;
- с 23:00 15 июня до 10:00 1 июля — на Каменноостровском проспекте от Кронверкской набережной к Троицкому мосту;
- с 22:30 16 июня до 07:40 17 июня, с 22:30 17 июня до 07:40 18 июня, с 22:30 18 июня до 07:40 19 июня, с 22:30 19 июня до 06:00 20 июня, с 22:30 21 июня до 06:00 22 июня и с 22:30 22 июня до 06:00 23 июня — на Троицком мосту в направлении к Дворцовой набережной;
- с 09:00 16 июня до 06:00 17 июня — на Адмиралтейской набережной от Дворцового моста к Сенатской площади и вдоль
дома 4;
- с 09:00 17 июня до 06:00 18 июня — на Дворцовой набережной вдоль
домов 34и 36;
- с 22:00 18 июня до 06:00 26 июня — на Дворцовой набережной вдоль
домов 4–6, 10, 22, 24, 30 и 32;
- с 23:00 20 июня до 08:00 2 июля — на Дворцовой набережной от
дома 34до дома 38;
- с 09:00 18 июня до 06:00 19 июня — на Университетской набережной от Менделеевской линии до Биржевой площади и возле
дома 3, а также на Биржевой площади у дома 2;
- с 09:00 19 июня до 06:00 20 июня — на Дворцовой набережной вдоль
домов 4–6;
- с 09:00 20 июня до 08:00 2 июля — в Биржевом проезде вдоль
дома 4по Биржевой площади, на Дворцовой площади вдоль домов 4и 6–8 и Конюшенной площади вдоль дома 1.
Перекрывать движение будут:
- с 20:50 11 июня до 01:10 12 июня и с 21:20 12 июня до 02:30 13 июня — на Дворцовом и Троицком мостах;
- с 01:50 до 02:40 13 июня — на Благовещенском мосту;
- с 22:30 23 июня до 06:00 30 июня — на Троицком мосту в направлении к Дворцовой набережной;
- с 22:50 24 июня до 07:40 25 июня, с 22:50 25 июня до 07:40 26 июня, с 22:50 26 июня до 07:40 27 июня, с 19:50 27 июня до 07:40 28 июня и с 12:00 28 июня до 01:40 30 июня — на Троицком мосту;
- с 19:50 27 июня до 06:00 28 июня и с 12:00 28 июня до 01:40 30 июня — на Дворцовом мосту;
- с 20:30 27 июня до 03:00 28 июня — на Биржевой площади, в Биржевом проезде вдоль
дома 4, на Университетской набережной от Кадетской линии до Биржевой площади, Дворцовом мосту, Адмиралтейской набережной, в Адмиралтейском проезде, Керченском, Азовском и Черноморском переулках, Дворцовом проезде, на Дворцовой площади, Невском проспекте в направлении от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, Дворцовой набережной, в проезде вдоль домов 4и 6–8 по Дворцовой, на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и от набережной Лебяжьей канавки до проезда вдоль Марсова поля, Суворовской площади, Троицком мосту, набережной Кутузова от Гагаринской улицы до Дворцовой набережной и набережной Лебяжьей канавки в направлении от Садовой улицы к Суворовской площади.
Помимо этого, с полуночи 15 июня до 23:59 5 июля будет запрещено парковаться на Биржевой площади у Ростральных колонн, с 00:00 18 июня до 09:00 5 июля — на нечетной стороне Биржевой площади и в Биржевом проезде вдоль
Первые же ограничения для репетиций праздника начнутся уже 11 июня. Сузят часть набережных и перекроют Дворцовый и Троицкий мосты. Переправы также разведут раньше обычного — уже вечером. Также анонсированы ограничения для электросамокатов в центре и других районах.