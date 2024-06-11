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    «Алые паруса», парад и не только. Петербург закроет центр для электросамокатов на время крупных мероприятий

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    Движение на средствах индивидуальной мобильности, велосипедах с электродвигателем в историческом центре Петербурга и ряде других районов в дни проведения крупных мероприятий будет запрещено. Об этом заявил 11 июня губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

    «Решение принято в целях усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности», — сказано в релизе.

    Во время проведения Военно-морского салона с 12:00 17 июня до 24:00 23 июня будет запрещено движение на электросамокатах и электровелосипедах на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Кронштадтского, Московского, Петроградского, Петродворцового, Пушкинского и Центрального районов.

    С 00:00 26 июня по 16:00 28 июня на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Пушкинского и Центрального районов запрет будет действовать из-за II Петербургского международного юридического форума.

    Во время праздника «Алые паруса» (с 16:00 28 июня по 12:00 29 июня) нельзя будет ездить на электросамокатах на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов.

    Кроме того, запрет для СИМ вводится на время проведения Главного военно-морского парада — с 00:00 28 июля по 24:00 28 июля на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Кронштадтского, Петроградского и Центрального районов.

    «Ограничение на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности позволит снизить риск аварийных ситуаций, а также гарантировать бесперебойное движение общественного транспорта», — сказал Беглов.

    Ранее Смольный запретил движение электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности и электровелосипедов в шести районах города на время ПМЭФ (с 5 по 8 июня). Решение было принято «в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности».

    «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге установили первые дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), и о том, сколько нарушений накатали электросамокатчики в Петербурге за год.

    Пешие инспекторы городского Центра управления парковками за май текущего года зафиксировали в зоне платной парковки в Петербурге более 4 000 нарушений правил использования электросамокатов. А с 20 по 24 мая полицейские выявили более двухсот незаконных парковок кикшеринговых СИМ.

    22 мая представители кикшеринговых компаний подписали с комтрансом новую версию соглашения об использовании электросамокатов на территории города, согласно которой количество ограничений для них выросло.

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