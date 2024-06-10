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    Репетиции «Алых парусов» сузят набережные и перекроют мосты в Петербурге

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    В центре Петербурга пройдут репетиции праздника выпускников «Алые паруса». В связи с этим с 11 по 13 июня будут ограничивать и перекрывать движение по нескольким улицам, а общественный транспорт пустят в обход.

    С 15:00 11 июня до 06:00 13 июня сузят проезжую часть Петровской набережной возле дома 4, Дворцовой набережной вдоль домов 34 и 36 и Мичуринской улицы возле дома 1, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

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    А с 20:50 11 июня до 01:10 12 июня и с 21:20 12 июня до 02:30 13 июня перекроют движение транспорта по Дворцовому и Троицкому мостам.

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    Также с 20:50 11 июня до 01:10 12 июня и с 21:20 12 июня до 02:30 13 июня закрывается движение общественного транспорта по Дворцовому и Троицкому мостам. По измененным трассам поедут автобусы № 7, 10, 24, 46, 76 и 191, троллейбусы № 1, 7, 10 и 11 и трамвай № 3. Подробно о том, как они будут следовать во время перекрытий, можно узнать на сайте «Организатора перевозок».

    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    Фото: Фонтанка SPB Online
    Фото: Фонтанка SPB Online
    Фото: комитет по транспорту Петербурга

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