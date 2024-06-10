Репетиции «Алых парусов» сузят набережные и перекроют мосты в Петербурге

В центре Петербурга пройдут репетиции праздника выпускников «Алые паруса». В связи с этим с 11 по 13 июня будут ограничивать и перекрывать движение по нескольким улицам, а общественный транспорт пустят в обход.



С 15:00 11 июня до 06:00 13 июня сузят проезжую часть Петровской набережной возле дома 4 , Дворцовой набережной вдоль домов 34 и 36 и Мичуринской улицы возле дома 1 , сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.