Репетиции «Алых парусов» сузят набережные и перекроют мосты в Петербурге

В центре Петербурга пройдут репетиции праздника выпускников «Алые паруса». В связи с этим с 11 по 13 июня будут ограничивать и перекрывать движение по нескольким улицам, а общественный транспорт пустят в обход.
С 15:00 11 июня до 06:00 13 июня сузят проезжую часть Петровской набережной возле
А с 20:50 11 июня до 01:10 12 июня и с 21:20 12 июня до 02:30 13 июня перекроют движение транспорта по Дворцовому и Троицкому мостам.
Также с 20:50 11 июня до 01:10 12 июня и с 21:20 12 июня до 02:30 13 июня закрывается движение общественного транспорта по Дворцовому и Троицкому мостам. По измененным трассам поедут автобусы