В Петербурге найден мертвым студент Высшей школы экономики

В воскресенье в своей квартире на улице Фрунзе без признаков жизни был обнаружен 18-летний студент Высшей школы экономики. Об этом 17 июня стало известно «Фонтанке».



Предположительно, тело молодого человека с ранением головы обнаружил его отец, который и вызвал полицию. По предварительной информации, юноша мог покончить с собой.

С места происшествия изъят отцовский карабин. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Судя по социальным сетям, предполагаемый погибший не имел вредных привычек, слушал рок-музыку и учился на востоковеда.