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    В Петербурге найден мертвым студент Высшей школы экономики

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    В воскресенье в своей квартире на улице Фрунзе без признаков жизни был обнаружен 18-летний студент Высшей школы экономики. Об этом 17 июня стало известно «Фонтанке».

    Предположительно, тело молодого человека с ранением головы обнаружил его отец, который и вызвал полицию. По предварительной информации, юноша мог покончить с собой.

    С места происшествия изъят отцовский карабин. Выясняются обстоятельства произошедшего.

    Судя по социальным сетям, предполагаемый погибший не имел вредных привычек, слушал рок-музыку и учился на востоковеда.

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