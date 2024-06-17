Водитель легковушки погиб на Суздальском проспекте, врезавшись в припаркованный грузовик

Утреннее ДТП на Суздальском проспекте Петербурга закончилось гибелью водителя. О деталях аварии 17 июня сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Сообщение о ДТП поступило в полицию в 5:10. На место происшествия, к дому № 73, выехали сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что 33-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» врезался в припаркованный грузовик «МАН» с прицепом.
«В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм. Полицией устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Судя по фото, удар при столкновении был достаточно сильный.