Петербурженка впервые сыграла в лотерею и выиграла автомобиль в акции от «Мечталлион»

Жительница Санкт-Петербурга впервые в жизни сыграла в лотерею «Мечталлион» и выиграла новый российский кроссовер в акции «Второй шанс: Жми к мечте». В течение мая бренд «Национальная Лотерея» разыграл 4 автомобиля среди всех зарегистрированных билетов на тиражи №85–88 «Мечталлион».



— Мне надо было потратить баллы лояльности моего банка, и я купила на них два лотерейных билета. Это чистое везение. Я никогда не играла в лотереи, но исправлюсь — теперь буду. У меня такое ощущение, что весь мир вокруг меня сплотился и принес мне такую радость, — рассказала победительница.



Кроме петербурженки в акции выиграли зоотехник из Ставропольского края, жительница Ханты-Мансийского автономного округа и токарь из Ленинградской области.



— «Национальная Лотерея» — это социальная компания. И символично, что в мае три из четырех автомобилей по акции «Второй шанс» выиграли мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Наша задача — сделать из «Национальной Лотереи» национальное достояние. Каждый, кто покупает билет, понимает, что он помогает развитию спорта, малоимущим и многодетным семьям, детям, — рассказал президент Международной ассоциации бокса, соучредитель ООО «Спортивные Лотереи» (бренд «Национальная Лотерея») Умар Кремлёв.



Призы в акциях среди участников «Мечталлион» разыгрываются каждый месяц с начала 2024 года. Первая акция — «Рождественская сказка» — прошла в январе среди билетов без выигрыша новогоднего тиража. «Второй шанс» получили также участники праздничных розыгрышей ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, а также апрельских тиражей.



Летние сюрпризы от «Национальной Лотереи» продолжаются. В акции «Второй шанс: Билет в мечту» среди зарегистрированных билетов на любой из тиражей «Мечталлион» до 14 июля будет разыграно 30 путешествий по 400 тыс. рублей. А 16 июня среди них же пройдет розыгрыш чемодана денег — 10 миллионов рублей.



Лотереи от бренда «Национальная Лотерея» организованы Минфином России. Средства от их проведения идут в бюджет Российской Федерации на развитие социально значимых проектов и поддержку отечественного спорта.



«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), срок проведения лотереи — до 29.08.2034 г.

Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333–7–333.

Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи». Акция «Второй шанс: Билет в мечту», срок проведения акции — с 22.05.2024 г. по 01.10.2024 г.

Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, призовом фонде акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте nloto.ru.

Лотереи под брендом «Национальная Лотерея» проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р. Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации. Оператор лотереи: ООО «Спортивные Лотереи».

Фотография представлена пресс-службой компании ООО «Спортивные Лотереи»