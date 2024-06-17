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    Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников в трех регионах России

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    Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены в ночь с 16 на 17 июня в трех регионах России. Об этом утром в понедельник сообщает официальный телеграм-канал Министерства обороны.

    По данным ведомства, один беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области, два БПЛА — над Воронежской областью и еще три — над Липецкой областью. Все шесть, как сообщается, сбили дежурными средствами ПВО.

    В 5 часов 32 минуты глава Белгородской области Вячеслав Гладков выложил в своем телеграм-канале видео, в котором заявил, что обстановка в регионе «продолжает оставаться напряженной». В области устанавливают модульные защитные конструкции; меры по обеспечению безопасности жителей «максимально быстро выполняются».

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