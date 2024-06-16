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    В ростовском СИЗО был большой перелимит и существенная нехватка сотрудников

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    Перелимит в ростовском СИЗО №1, где утром 16 июня террористы захватили заложников, составляет от 200 до 400 человек, сообщил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников агентству «РИА Новости».

    По его мнению, это не «из ряда вон выходящий случай». Для среднестатистического СИЗО перелимит — явление привычное. «У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения», — подчеркнул Мельников. СИЗО 1, именуемое Ростовский централ, вмещает до тысячи человек.

    По словам Мельникова, в СИЗО №1 в Ростове не хватает 30% сотрудников. Также он отметил, что в данном вопросе есть прогресс, хотя и неощутимый. В качестве альтернативы Мельников предлагает альтернативу в виде залога «ненасильственным» заключенным. «Зачем годами продлевать следствие и суды? Не можете за положенный срок доказать причастность к преступлению — отпускайте», — заключил он.

    Ранее о серьезных нарушениях в работе СИЗО №1 рассказала член СПЧ Ева Меркачева. Она заявила, что изолятор был переполнен заключенными, сотни из которых — фигуранты дел террористической направленности.

    После штурма и освобождения заложников в ростовском СИЗО прошли обыски. У заключенных искали телефоны и прочие запрещенные предметы, также силовики опрашивали арестантов, чтобы выяснить, кто был в курсе планов исламистов.

    Шесть заключенных утром 16 июня выбрались из камер и взяли в заложники двух сотрудников. В результате штурма все шестеро были застреляны.

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