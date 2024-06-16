В ростовском СИЗО был большой перелимит и существенная нехватка сотрудников

По его мнению, это не «из ряда вон выходящий случай». Для среднестатистического СИЗО перелимит — явление привычное. «У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения», — подчеркнул Мельников. СИЗО 1, именуемое Ростовский централ, вмещает до тысячи человек.

Перелимит в ростовском СИЗО №1, где утром 16 июня террористы захватили заложников, составляет от 200 до 400 человек, сообщил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников агентству «РИА Новости».

По словам Мельникова, в СИЗО №1 в Ростове не хватает 30% сотрудников. Также он отметил, что в данном вопросе есть прогресс, хотя и неощутимый. В качестве альтернативы Мельников предлагает альтернативу в виде залога «ненасильственным» заключенным. «Зачем годами продлевать следствие и суды? Не можете за положенный срок доказать причастность к преступлению — отпускайте», — заключил он.

Ранее о серьезных нарушениях в работе СИЗО №1 рассказала член СПЧ Ева Меркачева. Она заявила, что изолятор был переполнен заключенными, сотни из которых — фигуранты дел террористической направленности.

После штурма и освобождения заложников в ростовском СИЗО прошли обыски. У заключенных искали телефоны и прочие запрещенные предметы, также силовики опрашивали арестантов, чтобы выяснить, кто был в курсе планов исламистов.

Шесть заключенных утром 16 июня выбрались из камер и взяли в заложники двух сотрудников. В результате штурма все шестеро были застреляны.