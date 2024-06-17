Около 16 тысяч человек пострадали во время Курбан-байрама в Турции

Примерно 16 тысяч человек пострадали во время Курбан-байрама в Турции. Об этом после первого дня празднования сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своих соцсетях.



Травмы получили местные жители в разных городах. «В том числе 1274 в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире», — уточнил государственный деятель. Участники праздника пострадали во время жертвоприношения. В некоторых случаях животных резали не профессионалы. Позже они и оказались в больницах.



«Рекомендуем обратить на это внимание тем, кто еще не приносил в жертву своих животных. Примерно 16 000 человек не смогут с первого дня насладиться праздником так, как им хочется», — отметил Фахреттин Коджа.



В Петербурге утром 16 июня сотни мусульман собрались у Соборной мечети для празднования Курбан-байрама. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Фонтанки».

