Гражданка Вьетнама пыталась провезти в Россию часы на 12,5 млн внутри себя

Гостью с необычными «внутренностями» обнаружили таможенники в московском аэропорту Домодедово. Контрабанду засек металлодетектор.
Домодедовские таможенники задержали 52-летнюю гражданку Вьетнама, прилетевшую из Дубая, сообщает 17 июня пресс-служба ФТС России. Женщина пыталась провезти в своем теле люксовые часы: два Rolex и Аudemars Piguet. Их общая стоимость составляет 12,5 миллиона рублей. Таким способом она пыталась избежать уплаты таможенных платежей на 3,6 миллиона рублей.
Пассажирку остановили в «зеленом» коридоре и попросили пройти через рамку металлодетектора. Там сработал звуковой сигнал, и женщину отправили на личный досмотр. Экспертиза установила, что часы — оригинальные: Rolex Submariner из нержавеющей стали и сверхпрочной керамики, а также Rolex DayDate и Audemars Piguet Royal Oak из сплава золота 750-й пробы с бриллиантами.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров по части 1 статьи 226.1 УК РФ и об уклонении от уплаты таможенных платежей по части 1 статьи 194 УК РФ. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.