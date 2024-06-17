Пока двое дрались на Константина Заслонова, третий умыкнул их фотоаппарат и айфон

Двое мужчин крепко поссорились в центре Петербурга, но прежде чем сорваться в драку, предусмотрительно отложили в сторону свою технику. А когда их приехала разнимать Росгвардия, оказалось, что фотоаппарат и телефон успели умыкнуть.

Инцидент произошел около 5 часов утра 16 июня, рассказали 17 июня в пресс-службе УВО по Петербургу и Ленобласти . Сотрудникам вневедомственной охраны Центрального района поступила информация о драке на улице Константина Заслонова. Прибывшие на место росгвардейцы задержали двух участников конфликта. После этого мужчины обнаружили, что пропали их фотоаппарат Minolta и смартфон iPhone, которые они положили на землю перед дракой, чтобы не повредить.

Когда задержанных повезли в отдел полиции, росгвардейцы увидели шедшего по улице мужчину, у которого на шее на ремешке висел фотоаппарат, похожий на похищенный. Один из драчунов тут же узнал свою камеру и подтвердил, что это его вещь. Прохожий при виде патрульной машины попытался сбежать, но был задержан по подозрению в краже.

Выяснилось, что 44-летний мужчина проходил мимо ссорившихся. Те были так увлечены выяснением отношений, что не заметили, как он поднял с земли их технику и скрылся с ней.

Всех троих в итоге доставили в 28 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Похищенное было изъято.